Wohnungseinbrüche: Großkontrolle der Polizei in Klein Ilsede

Kontrolliert hat die Polizei – hier ein Symbolfoto – am Dienstag in Klein Ilsede.

Ein Zeichen setzen im Kampf gegen überregional agierende Tätergruppen in Sachen Wohnungseinbrüche – das ist das Ziel gewesen einer länderübergreifenden Polizeikontrolle am Dienstag, die unter anderem auch in Klein Ilsede stattgefunden hat.

Auf der Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 444) in Klein Ilsede haben etliche Beamte in Fahrtrichtung Peine zahlreiche Autos auf den Parkplatz an der Mehrzweckhalle herausgewunken und kontrolliert: Die Aktion soll vom Nachmittag bis in die frühen Abendstunden gedauert haben.

Im Einsatz waren am Dienstag die Polizeiinspektion (PI) Magdeburg und die Polizeidirektion (PD) Braunschweig. „Wesentliche Ziele der Kontrollen waren, den Kontrolldruck zu erhöhen sowie Erkenntnisse über reisende Täter und ihre Routen zu gewinnen“, teilen PI und PD in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der Wohnungseinbruchdiebstahl gehöre zu den Delikten, die „das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stark beeinträchtigen und belasten“ – daher die Großkontrolle.

Wie viele Beamte in Klein Ilsede im Einsatz gewesen sind und welche Ergebnisse die dortige Kontrolle zu Tage gebracht hat, ist nicht zu erfahren. Klar ist aber: Im Bereich der PI Magdeburg und der PD Braunschweig sind der Pressemitteilung zufolge „mehr als 400 Beamte“ am Dienstag aktiv gewesen – das Resultat:

• Im Zuständigkeitsbereich der PD Braunschweig (unter anderem in Klein Ilsede) seien insgesamt 974 Fahrzeuge und 1102 Personen kontrolliert worden: Sieben Fahrzeugführer seien ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs gewesen, ein Mal sei das Auto unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt worden. Andere Verstöße hätten dazu geführt, dass die Einsatzkräfte elf Mal die Weiterfahrt hätten untersagen müssen.

• Im Zuständigkeitsbereich der PI Magdeburg seien 228 Fahrzeuge kontrolliert worden, dazu 296 Personen. Drei Fahrzeugführer seien ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs gewesen, ein Mal sei eine Strafanzeige wegen Beleidigung gefertigt worden.