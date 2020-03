Peiner greift Polizisten mit Messer an – Warnschuss

Die Waffe ziehen musste die Polizei bei einem Einsatz am Freitagabend zwischen 21.30 und 2.25 Uhr in der Dinkelstraße. Ein 23-jähriger Peiner hielt sich dort unbefugt auf einem fremden Grundstück auf und weigerte sich zu gehen. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann ein Messer in der Hand hielt. Er wurde nach Angaben der Polizei zunächst dazu gebracht, sich auf ein Feld zu begeben. Daraufhin lief der Mann mit erhobenem Messer auf einen Polizisten los. Der Beamte gab einen Warnschuss in die Luft ab, so konnte der Angriff unterbunden werden. Der Peiner wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Was den Mann zu seiner Tat bewogen hat, ist derzeit unklar. Verletzt wurde niemand.

