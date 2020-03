Corona – bereits 16 Infizierte im Gadenstedter Seniorenheim

Die Entwicklung in dem vom Coronavirus befallenen Seniorenheim im Landkreis Peine – es handelt sich um die Seniorenresidenz Brockenblick in Gadenstedt – nimmt Besorgnis erregende Züge an: Inzwischen ist dort bei 13 der insgesamt 90 Bewohnern dieses Virus festgestellt worden, teilte Landkreis...