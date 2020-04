Feuerwehr Oberg eröffnet neues Gerätehaus

Kurz vor Beginn der Corona-Krise hat die Feuerwehr Oberg ihre diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten, wie die Wehr mitteilt. Ortsbrandmeister Tobias Friedrichs begrüßte 86 Mitglieder und Gäste der Wehr im Gasthof Radtke. Mit dabei waren der neue stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Runge, der stellvertretende Gemeindebrandmeister Rainer Begau sowie Ortsbürgermeister Jonas Krüger und Hans-Joachim Föste von der Gemeinde Ilsede.

Die Oberger Wehr hat zurzeit 361 Mitglieder

Friedrichs verlas den Jahresbericht und ging dann auf die Mitgliederentwicklung ein. Die Oberger Wehr habe aktuell insgesamt 361 Mitglieder, davon 45 im aktiven Dienst. Die Jugendfeuerwehr Oberg zähle 17 Mitglieder, die Kinderfeuerwehr nach wie vor 30 Kinder plus Warteliste. Die Nachwuchssituation in Oberg stelle sich damit unverändert gut dar.

Im vergangenen Jahr mussten die Oberger insgesamt 16 Mal ausrücken: Es gab 10 Alarmierungen zu Brandeinsätzen, 3 Hilfeleistungen und 3 Fehlalarme. Auch eine Brandsicherheitswache wurde gestellt. Besonders in Erinnerung seien dabei der Brand des Imbisses an der Oberger Hauptstraße sowie die Landung eines Rettungshubschraubers geblieben.

Das Highlight des Jahres: Ein durch Spenden finanzierter neuer Mannschaftstransportwagen

Neben den 48 sehr gut besuchten Übungsdiensten hätten die Oberger Feuerwehrleute im vergangenen Jahr erfolgreich an diversen Lehrgängen in Peine, Celle und auf Gemeindeebene teilgenommen, heißt es weiter. Viel Arbeit für sei beim Umbau des Gerätehauses angefallen, das nach 14-monatiger Bauzeit am 20. September vergangenen Jahres feierlich eröffnet wurde.

Dieses Highlight für die Ortswehr sei im vergangenen Jahr nur noch durch die Spendenbereitschaft der Oberger Bürgerinnen und Bürger übertroffen worden: Für die notwendige Neuanschaffung eines Mannschaftstransportwagens fehlte ein erheblicher Teil des notwendigen Geldes. Die Resonanz auf die daraufhin ins Leben gerufene Spendenaktion habe alle Hoffnungen bei Weitem übertroffen und das neue Fahrzeug befinde sich bereits im Umbau zum Feuerwehrfahrzeug. Für diesen überragenden Zusammenhalt bedankte sich Friedrichs bei den Spendern.

Otto Heuer wurde für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt

Der Kamerad Sascha Ottersbach wurde auf der Versammlung zum Oberfeuerwehrmann befördert. Die Förderer Gerhard Switalski und Arne Hantel erhielten die Ehrung für 25 Jahre Fördermitgliedschaft, Dieter Degering, Dietmar Welzel, Herbert Friehe und Jürgen Rump für 40 Jahre Fördermitgliedschaft. Die Spielleute Bettina Bender und Jürgen Hampel erhielten die Ehrung für 50 Jahre aktive Spielzeit im Spielmannszug, Bianca Kriebel für 30 Jahre. Der stellvertretende Kreisbrandmeister ehrte den Kameraden Oliver Radke mit dem Niedersächsischen Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst sowie den Alterskameraden Otto Heuer für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr.