Am vergangenen Samstag demolierten noch unbekannte Täter ein Auto in Equord. (Symbolbild)

Hohenhameln. Bislang nicht ermittelte Täter haben die vordere linke Seitenscheibe eines Seat Leon in Equord demoliert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Randalierer demolieren Auto in Equord

Bislang nicht ermittelte Randalierer haben die vordere linke Seitenscheibe eines in der Hämelerwalder Straße in Equord geparkten Seat Leon eingeschlagen. Die Tat geschah am vergangenen Sonnabend zwischen 9 und 12.30 Uhr, wie die Polizei mitteilt.

Es entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Hinweise an die Polizei: (05128) 409340.