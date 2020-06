Täter werfen in Groß Ilsede Scheibe mit Gullydeckel ein

Unbekannte haben laut Polizei im Zeitraum von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 8.35 Uhr, in der Eichstraße die Fensterscheibe eines Einkaufsmarkts offensichtlich mit einem Gullydeckel eingeworfen. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Täter in das Geschäft eingedrungen sind. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter (05172) 37075-0 beziehungsweise der Polizei in Peine unter (05171) 999-0 in Verbindung zu setzen.

