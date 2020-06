Polizei sucht in Ilsede Vermissten – bisher vergeblich

Der Polizeihubschrauber „Phönix“ ist am Donnerstagmittag über Ilsede gekreist, um bei der Suche nach einer vermissten Person die Streifenwagen am Boden zu unterstützen. Ebenfalls war ein Suchhund im Einsatz. Der 38-jährige Ilseder wurde laut Polizei seit dem frühen Morgen vermisst und konnte bislang trotz intensiver Suchmaßnahmen nicht gefunden werden. Der Mann ist 1,72 Meter groß, hat eine normale Statur und kurze Haare, er trug blaue Jeans, grau-blaue Nike-Turnschuhe. Hinweise bitte an die Polizei Peine, (05171) 9990 oder 110.