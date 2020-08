Verkehrsunfall in Ilsede mit 1,73 Promille

Eine 26-jährige Autofahrerin hat am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über ihren PKW verloren und mehrere Verkehrszeichen überfahren. Laut Polizei war sie am Sonntag gegen 4.20 Uhr unterwegs und und landete nach dem Kontrollverlust in Ilsede an der Lautenthaler Mühle(Kreisstraße 44) im Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung bei der Fahrerin fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein der 26-Jährigen wurde sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt war Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro entstanden, heißt es abschließend im Polizeibericht.