Blick in die Vergangenheit von Groß Ilsede

Alle Jahre wieder – bringt der Arbeitskreis Dorfgeschichte Groß Ilsede im Herbst seinen Bilderkalender mit „Groß Ilseder Ansichten“ für das kommende Jahr heraus: So auch diesmal, wenn es um den Kalender 2021 geht. Das Titelblatt zeigt die Grund- und Hauptschule in Groß Ilsede, die Aufnahme ist im April 2013 entstanden. Das älteste Foto stammt aus dem Jahr 1921 und zeigt die Eichstraße. Des Weiteren erinnert der Kalender an die Zeit vor 70/60 Jahren – etwa an den Milchladen auf Lütgerings Berg, an die Junggesellen mit ihrem König und ans Pförtnerhaus 1 der Ilseder Hütte. Auch ein Luftbild von Groß Ilsede ist Kalender enthalten.

Der Kalender ist in Groß Ilsede für 6,50 Euro in der Buchhandlung Quindel, Eichstraße 12, bei Ilse Schwark, Meerweg 29, Werner Wolters, Kleiberweg 6 und Heinz Diederich, Meerweg 20 F, zu erwerben.