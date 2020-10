Ilseder Schulschließungen – „unsere Orte werden verwaisen“

Wahlkabinen, Wahlurne und Stimmzettel liegen bereit: Die geheime Abstimmung im Ilseder Gemeinderat zum dreizügigen Grundschulneubau ist keine Überraschung. Eher die Frage, wer sie beantragt: Grünen-Ratsmitglied Heiko Sachtleben. Mit knapper Mehrheit votiert der Rat für den millionenschweren Neubau: 20 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen.

Zum Leidwesen der Adenstedter und Groß Lafferder, die vor der Sitzung zu Dutzenden für den Erhalt/die Ertüchtigung der einzügigen Grundschulstandorte in diesen beiden Orten und in Gadenstedt demonstrieren – sich also gegen den Ratsbeschluss zum Neubau in Gadenstedt wenden: Denn mit ihm werden die drei Schulstandorte in Adenstedt, Groß Lafferde und Gadenstedt dicht gemacht. „Spielzeit statt Busfahr zei t“ steht auf einem Transparent der Demonstranten – die Adenstedter und Groß Lafferder Kinder müssen künftig im Bus zur neuen Gadenstedter Grundschulen fahren.

„Risse, die nicht so schnell zu kitten sind“

In der Einwohnerfragestunde bombardieren die Zuhörer die Gemeindeverwaltung und Ratsmitglieder exakt 43 Minuten mit Statements und Fragen. Matthias Laue, Vater aus Adenstedt, spricht beim Gadenstedter Grundschulneubau wegen der Schülerbeförderung per Bus von einem schlimmen „ökologischen Fußabdruck“, wobei dort die Pädagogik auch nicht besser sei. Mit der Ratsentscheidung gegen Adenstedt und Groß Lafferde entstünden „Risse, die nicht so schnell zu kitten sind“. Cord Pape, ebenfalls Vater aus Adenstedt, appelliert an die Gemeinde, die drei einzügigen Grundschulstandorte in Groß Lafferde, Adenstedt und Gadenstedt zu „Leuchttürmen“ auszubauen – in der Schuldebatte sei es aber „nur ums Geld“ gegangen.

Immer wieder hat Michael Take, Bürgermeister-Vertreter im Rathaus, zu kontern: Die Lenkungsgruppe (unter anderem Verwaltung, Politik, Eltern) – und nicht die Verwaltung – habe die Kriterien der Nutzwertanalyse aufgestellt, in der der Neubau den Vorzug vor dem Erhalt/der Ertüchtigung der drei Grundschulstandorte bekommt. „Dabei geht es nur zu 40 Prozent um finanzielle Aspekte, zu 60 Prozent um andere Kriterien wie Auswirkungen aufs Dorfleben“, stellt Take fest. An den Bushaltestellen werde es für die Fahrschüler künftig „maximale Sicherheit“ geben. Befragt zu den Schülerzahlen, erklärt Take, sie seien für die nächsten zehn Jahren – teilweise mit Prognosen – erstellt worden. Trotzdem: Mit dem Ratsbeschluss für den Neubau ignoriere der Rat die „Bevölkerungsmeinung“ und das „Kindeswohl“ – so lauten Vorwürfe aufgebrachter Zuhörer.

Neubau-Befürworter und -Gegner outen sich

Rund 70 Minuten tragen Ratsmitglieder ihre Positionen vor – zunächst die Neubau-Befürworter:

• Für Stefanie Weigand (Grüne/Groß Ilsede) decke der Neubau die „Bedürfnisse der Kinder und Lehrer“ besser ab; er biete „viele Möglichkeiten wie Barrierefreiheit und Inklusion“.

• Für Frank Busse (SPD/Groß Ilsede) stehe der Neubau für „zeitgemäße Pädagogik, ein gutes Raumkonzept und Notwendigkeiten wie die Ganztagsschule“.

• Horst Meldau (Groß Bülten/FBI) bedauert, die Lenkungsgruppe habe sich nicht für eine „zweizügige Grundschule für Gadenstedt und Adenstedt“ ausgesprochen – so plädiere er für den dreizügigen Neubau in Gadenstedt.

• Jörg Gilgen (Groß Lafferde/SPD) ist für diesen Schulneubau, unter anderem weil Ertüchtigungen bestehender Schulgebäude oft unvorhersehbare Probleme mit sich brächten (siehe Oberger Grundschule).

• Marcus Seelis (Groß Ilsede/fraktionslos) meint, der Neubau sei „besser für die Kinder und Lehrer“.

• Ilse Schulz (Groß Ilsede/FBI) glaubt, die „dreizügige neue Grundschule ist keine große Schule“ – sie biete aber viele Vorteile.

• Rainer Apel (Ölsburg/SPD) bezeichnet die dreizügige Grundschule in Gadenstedt mit Sportanlage und Freibad als einen „Standortvorteil“ für die gesamte Gemeinde Ilsede.

Auf der anderen Seite die Neubau-Gegner, die die jetzigen drei Schulstandorte erhalten/ertüchtigen wollen:

• Michael Baum (Oberg/Freie Wähler) entwickelt dieses Modell: „Gadenstedter Grundschüler in eine neue Groß Ilseder Grundschule, Solschener Grundschüler nach Adenstedt, Groß Lafferder Grundschüler nach Oberg“. Da dies aber nicht zur Debatte stehe, sei er für den Erhalt der drei Grundschulstandorte.

• Boris Lauenroth (Adenstedt/CDU) stellt die Neutraliät der Nutzwertanalyse in Frage. Mit der Schließung könnten „150 Grundschüler aus Groß Lafferde und Adenstedt nicht mehr in ihrem Ort unterrichtet werden“. Er fragt: „Was schließen wir als nächstes: die Sportanlage, die Ortsfeuerwehr.“

• Ingo Lüders (Groß Lafferde/SPD) nennt den geplanten dreizügigen Neubau in Gadenstedt die „30-Millionen-Euro-Schule“.

• Karsten Könnecker (Adenstedt/SPD) meint, „größter Verlierer“ sei die Gemeinde wegen dieses Streits. Die Ratspolitik ignoriere die Meinung der Menschen.

• Rainer Röcken (Groß Lafferde/CDU) bezeichnet die Grundschule als „Herz“ einer Ortschaft: Werde sie geschlossen, werde „intaktes Vereinsleben“ micht mehr statfinden, es gebe einen „Wertverlust“ für Grundstücke. „Bei einer Schulschließung werden unsere Orte verwaisen – da hilft uns auch nicht der ,Superinternetanschluss’.“

„Inbetriebnahme in vier, fünf Jahren“

Nach Takes Einschätzung wird es noch „vier, fünf Jahre“ dauern, bis die neue dreizügige Grundschule auf einer gemeindeeigenen Fläche an der Feldstraße in Gadenstedt in Betrieb geht. Für diesen Neubau ermittelt das Fachbüro mitsamt Sporthalle eine Ausgabe von bis zu 14,4 Millionen Euro; die Ertüchtigung/Erweiterung der drei jetzigen Grundschulstandorte schlage mit rund 21,5 Millionen Euro zu Buche (ohne Sporthallen, die vorhanden sind).