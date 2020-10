„Gemeinde Ilsede muss schnellstens in Schulen investieren“

Nach drei oder mehr Jahren intensiver und gefühlsbeladener Diskussion hat der Ilseder Gemeinderat in geheimer Abstimmung entschieden: Für die Kinder aus Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde baut die Gemeinde eine dreizügige Grundschule in Gadenstedt – im Gegenzug werden die jetzigen Schulgebäude in diesen drei Orten geschlossen. Lara-Maria Schiller aus Groß Lafferde – von Beruf Lehrerin – gibt dazu folgende Stellungnahmen ab:

„In den alten Schulen ist moderne Pädagogik nicht möglich“ – „Die alten Gebäude sind für Inklusion ungeeignet“ – „Räume sind verschimmelt und nicht nutzbar“ – „Die alten Grundschulen sind marode“: Das ist eine Auswahl von Zitaten der Ilseder Gemeinderatsmitglieder, die in der Ratssitzung für den Schulneubau in Gadenstedt gestimmt haben. Meinungen gilt es zu akzeptieren, und die harten Fakten belegen diese Aussagen teilweise sogar. Um nur wenige Beispiele zu nennen: In Groß Lafferde ist kein Werkunterricht möglich, da die Räumlichkeiten Schimmel aufweisen. Barrierefreiheit ist nicht gegeben, so dass Inklusion diesbezüglich nicht gelingen kann.

Davon abgesehen, dass diese Missstände in den Schulen längst hätten behoben werden müssen, wurde in der Ratssitzung wiederholt betont, dass die Kinder und deren bestmögliche Bildung im Fokus der Entscheidung stünden. Jeder sei an dem Wohl der Kinder interessiert und habe nur das Beste für alle Bürgerinnen und Bürger im Sinn. Dies mag ich gerne glauben, und ich frage mich dennoch: „Wurde auch das Wohl der Grundschülerinnen und -schüler bedacht, die ihre komplette Grundschulzeit in den alten Gebäuden noch vor sich haben?“

Bereits vor über zehn Jahren kristallisierte sich die Inklusion in dem Übereinkommen der UN-Behindertenrechtskonvention als Leitbild heraus. In Bezug auf Schule bedeutet dies, dass Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben. Diesbezüglich sollen angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden und Menschen mit Behinderungen sollte innerhalb der Schulen die notwendige Unterstützung geboten werden. Alles Dinge, die bereits vor Jahren an unseren Grundschulen hätten umgesetzt werden müssen. Stattdessen wird nun auf den Neubau gewartet, und weitere Jahre werden verstreichen. Beginnt die Inklusion in der Gemeinde Ilsede erst im Schuljahr 2025/2026? 16 Jahre zu spät.

Außerdem spielen Ganztagsschulen für die Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit eine wichtige Rolle. Außerunterrichtliche Angebote fördern kognitive und soziale Kompetenzen nachhaltig und tragen zum Bildungserfolg bei. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Grundschule Gadenstedt mit der Außenstelle Adenstedt ab sofort einen funktionierenden Ganztagsbetrieb aufstellt. Viele Familien fordern seit Jahren eine Ganztagsschule, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Diesem Wunsch hätte längst nachgekommen werden müssen, denn auch in der Gemeinde Ilsede sollte der ganzheitliche Bildungsanspruch im Vordergrund liegen. Zumindest dann, wenn es tatsächlich um das Wohl der Kinder und Familien geht.

Alle Kinder haben das Recht auf moderne und hochwertige Bildung, auf Inklusion, auf Werkunterricht und auf einen funktionierenden Ganztagsbetrieb. Aus diesem Grund fordere ich, dass trotz Neubauplänen schnellstmöglich in die alten Gebäude und pädagogischen Konzepte investiert wird, so dass das Wohl aller Kinder unserer Ortschaften gleichermaßen bedacht wird. Oder handelt es sich bei den Schülerinnen und Schüler der nächsten Jahre, um „Auslaufmodelle“, in die es nicht zu investieren lohnt? Es kann nicht sein, dass erst in die Schülerinnen und Schüler investiert wird, die im Schuljahr 2025/2026 eingeschult werden. Das ist zu spät, viel zu spät!

