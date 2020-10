Nach zwei Vampir-Romanen nun das Fantasy-Drama „Survive – uns trennen Welten“: Das dritte Buch der Obergerin Heike Rissel erscheint am Freitag und ist als Taschenbuch und E-Book bei Amazon erhältlich. „Survive – uns trennen Welten“ aus dem Hause „Edition Autorenflüsterin“ erzählt die Geschichte der Grundschullehrerin Leah, die auf einen fremden Planeten (Theia) verschlagen wird. „Ein Buch voller knisternder Spannung, Dramatik, erotischer Liebesszenen und einem Hauch Humor“, kündigt Heike Rissel ihren dritten Roman nach 2012 und 2014 an. Die Rede ist aber auch von einer „etwas verwickelten Liebesgeschichte“. Heike Rissel, die im kaufmännischen Bereich und zuletzt als Pfarrsekretärin in Oberg gearbeitet hat, verspricht: „Wer Freude an einer spannungsgeladenen Story hat und sich gern in eine Welt voller Abenteuer entführen lassen mag, liegt bei diesem Buch richtig.“