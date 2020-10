Ilseder BI überreicht 1524 „Rote Karten für die Strabs“

Die Bürgerinitiative „Wir für Ilsede“ hat genau durchgezählt: Exakt 1524 „Rote Karten“ für die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) und 1385 Unterschriften bei einer Online-Petition gegen diese so ungeliebte Strabs – das hat die Initiative um die Eheleute Maren und Michael Zacharias zusammengerechnet. Die „Roten Karten“ erhielt am Donnerstag der Ilseder Bürgermeister Otto-Heinz Fründt mit der Bitte, sie an die Gemeinderatsmitglieder weiterzugeben – nächste Woche entscheidet der Rat über die neue Satzung.

Auf der Treppe zum Rathaus in Groß Ilsede – Michael Zacharias spricht vom „Olymp“ – soll es eigentlich bei der Übergabe bleiben ohne viele Worte. Doch dieses Thema – die BI fordert den Verzicht auf die Strabs und damit auf die „ungerechten“ Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge für den Ausbau von Gemeindestraßen – ist mit Emotionen behaftet, und so kommt es doch zu Redegefechten. In den Gesprächen mit der Bevölkerung wird der BI zufolge deutlich, dass „die Menschen Diskussionsbedarf haben – es gibt ein völliges Unverständnis darüber, dass die Strabs nicht abgeschafft wird“. Michael Zacharias verdeutlicht: Das Straßenkataster der Gemeinde führe jedem vor Augen, dass „seine Straße vor der Tür ausgebaut wird“ – es treffe also jeden, daher die Forderung nach einem „sofortigen Aus“ für die Strabs beziehungsweise die Straßenausbaubeiträge. „Mehr als das Geplante ist aufgrund des Sparzwangs nicht möglich“ Fründt räumt ein, den Unmut der Bevölkerung über die Strabs „nachvollziehen“ zu können. Das Modell, das der Gemeinderat nächste Woche beschließen wird, sieht eine Senkung der Straßenausbaubeiträge um 10 bis 15 Prozent vor (also eine Erhöhung des Gemeindeanteils um den gleichen Betrag). Mehr als dies ist laut Fründt nicht möglich, da Ilsede aufgrund des Sparzwangs im Zuge der Gemeindefusion (Zukunftsvertrag) finanziell die Hände gebunden seien. Den Hinweis von Maren Zacharias auf Hohenhameln (hat die Strabs abgeschafft) und Edemissen (schaffen sie möglicherweise ab) kontert Fründt, diese Gemeinde hätten sich nicht mit einem solchen Sparzwang (Zukunftsvertrag) auseinanderzusetzen. Der Verwaltungschef nennt er Zahlen: In den nächsten zehn Jahren seien für den Straßenausbau 13 Millionen Euro und die Straßenunterhaltung 4,6 Millionen Euro zu zahlen – ohne Straßenausbaubeiträge könne das die Gemeinde niemals finanzieren. Im Gegenzug zur Streichung der Straßenausbaubeiträge hat Hohenhameln die Grundsteuer-Hebesätze erhöht. Trotz der Mehrausgaben durch die neue Strabs und Corona-bedingten Mindereinnahmen von rund 1,3 Millionen Euro schlägt Fründt für den Ilseder Gemeindehaushalt 2021 keine Steuererhöhungen (Grundsteuer, Gewerbesteuer) vor. Andererseits spricht die BI von existenzbedrohenden, existenzvernichtenden Straßenausbaubeiträgen – Maren Zacharias freut sich bei der Forderung nach Abschaffung dieser Abgabe über eine „Solidarität“ vom „Mieter bis zum Neubürger“. Entscheiden wird der Ilseder Gemeinderat über die neue Strabs am Donnerstag, 29. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Mensa im Groß Ilseder Schulzentrum. Weitere Infos: Hauseigentuemer-und-BI-wettern-auch-gegen-neue-Ilseder-Strabs Ilseder-Strabs-Gegner-treten-bei-Kommunalwahlen-an