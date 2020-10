Schüler aus Groß Ilsede sind super in Französisch

Coronabedingt wurden die DELF-Diplome in diesem Jahr sehr spät bearbeitet, so dass die Ehrung erst im neuen Schuljahr stattfinden konnte. Begleitet von dem französischen Chanson „Je vole“ („Ich fliege“) der französischen Sängerin Louane, gestaltete Stephanie Räke, Französischlehrerin am Groß Ilseder Gymnasium, die kleine Feier in der Aula. „Dieses Diplom verleiht euch Flügel, denn es eröffnet euch die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen und eigenständig fliegen zu lernen“, interpretierte Räke den Text von Louane. „Vielleicht wird es euch helfen, einen Auslandsaufenthalt durchzuführen oder einen Ausbildungsplatz zu bekommen, auf jeden Fall könnt ihr stolz sein, außerhalb des Unterrichts ein besonderes Engagement gezeigt zu haben“, so Räke. In diesem Jahr fand die Ehrung in der Aula statt, da dort die Hygieneregeln aufgrund von Corona am besten eingehalten werden konnten. Die DELF-Rosen „Marie Claire“ und die Diplome wurden nicht wie sonst überreicht, sondern die Schülerinnen nahmen sie sich vom französisch dekorierten Tisch. Matthias Moog, Französischlehrer und vorübergehend stellvertretender Schulleiter, vertrat bei der DELF-Ehrung die Schulleiterin.

Folgende Schüler haben das Diplom bestanden: B1: Veda Giesecke, Enna Laufer, Franziska Ehlers, Franziska Fasterding, Vanessa Werner, Lisa Nayda, Josefine Reinecke; A2: Maja Thunich, Sarah Rietzkow, Joelle Dupré, Lina Wagenführ, Sara Zenker, Finn Bührig; A1: Kyrill Ladutko.

red