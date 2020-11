Klimaschutz fängt vor der Haustür an: Getreu dem Motto haben der Ortsrat, die Peiner Biologische Arbeitsgemeinschaft (Bio-AG) und andere Bürger zwei Pflanzaktionen in Groß Ilsede vorgenommen – ehrenamtlich.

Beim Ortstermin zeigen Hans-Werner Kuklik, Vorsitzender der Bio-AG, und die Groß Ilseder Ortsbürgermeisterin Ilse Schulz auf die 5000 Quadratmeter große „Herrenwiese“: Auf dem gemeindeeigenen Grünland nördlich von Aldi/vom Service-Wohnen (Seniorenwohnanlage) entsteht eine Streuobstwiese – dafür haben die Helfer 25 hochstämmige Obstbäume (unter anderem Apfel, Birne, Pflaume, Zwetschge/Süßkirsche) gesetzt. „Gemeinsam mit der Ilseder Rathausverwaltung haben wir die Vorbereitungen getroffen, der gemeindliche Bauhof hat die Pflanzlöcher gesetzt“, freut sich Ilse Schulz über die Zusammenarbeit.

Dieses Areal direkt an der Fuhse ist als Grünland und Überschwemmungsgebiet ausgewiesen: Aus dem Grund sei die Pflanzaktion mit dem Landkreis Peine (Naturschutzbehörde) abgesprochen, versichert Kuklik. Die ökologische Bedeutung von Streuobstwiesen beweisen zwei Punkte: der Klimaschutz (durch die Bäume) und der Erhalt der Artenvielfalt (solche Wiesen bilden Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten – sie sind unter anderem für Bienen wichtig). Von einem Privaten wird die Streuobstwiese weiterhin gemäht, um die Pflege der Bäume kümmert sich die Bio-AG. Der Groß Bültener Kuklik blickt voraus: „In etwa fünf Jahren wird wohl das erste Obst da sein.“ Ilse Schulz kündigt an: „Da sich die Streuobstwiese nahe der Senioren-Servicewohnanlage befindet und Fußgänger gern an der Wiese vorbeikommen, werden wir dort noch eine Infotafel und eine Ruhebank aufstellen – finanziert durch Spenden.“

Die zweite Pflanzaktion hat die Bio-AG im Arboretum auf dem Hüttengelände in Groß Ilsede umgesetzt: 18 heimische Bäume – einen Nadelbaum und 17 Laubbäume – habe sie gepflanzt, unter anderem Eibe, Winterlinde, Holz- und Kulturapfel. Angelegt worden ist das Arboretum 2004 mit Bäumen aus der Nordhalbkugel, in der Zwischenzeit sind aber etliche eingegangen. „Aktuell dürfte es dort rund 90 Bäume geben – darunter unsere 18“, schätzt Kuklik. Auch hier kümmert sich die Bio-AG zumindest um die neu angesetzten Bäume. Kukliks Plan: Auf dem laut Internetseite einen Hektar großen gemeindeeigenen Arboretum „wollen wir gerne eine Info-Tafel/Beschilderung und eine Sitzbank anbringen“ – unklar sei aber noch die Finanzierung.

Insgesamt 27 Helfer waren bei den Pflanzaktionen an beiden Standorten dabei – fünf Stunden, manche länger: Die Corona-Auflagen (unter anderem Mindestabstand) haben zwei Ärzte überwacht. Die Finanzierung der beiden Pflanzaktionen geschieht durch Spenden: So haben die Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine 2000 Euro bereit gestellt und der Gewerbeverein „Ilsede.nett“ 500 Euro.