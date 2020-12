Noch ist es nicht offiziell, aber die „Spatzen“ pfeifen es bereits von den Dächern: Bei der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr im September setzt der Ilseder SPD-Ortsvereinsvorstand auf Rainer Apel als sozialdemokratischen Kandidaten.

Ortsvereinschef Carsten Rieck bestätigt diesen Namen allerdings nicht, sondern verweist auf die Empfehlung, die der Vorstand noch in diesem Jahr zur Kandidatur abgebe. In einer Mitgliederversammlung – ins Auge gefasst ist als Termin Anfang Februar – sollen die SPD-Anhänger ihren Bewerber um das Bürgermeisteramt nominieren : Es wird nach unseren Informationen Rainer Apel sein.

Apel ist Diplomverwaltungswirt und seit Jahren in der Kommunalpolitik

Auf dem Papier spricht viel für den 52 Jahre alten Ölsburger, verbindet er doch berufliche Erfahrung in einer Kommunalverwaltung mit jahrzehntelangem kommunalpolitischen Engagement. Der Diplomverwaltungswirt Apel hat sich in der Peiner Landkreisverwaltung ausbilden lassen und hat dort viele Jahre gearbeitet; seit April 2017 ist er Kämmerer und Erster Samtgemeinderat (Rathaus-Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters Dirk Neumann) in der Samtgemeinde Elm-Asse (Kreis Wolfenbüttel). Zudem gehört Apel als finanzpolitischer Sprecher der SPD dem Ilseder Gemeinderat an: Er ist erster stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde und stellvertretender Vorsitzender des Ilseder SPD-Ortsvereins.

Dennoch wendet sich Stefanie Weigand , Fraktionssprecherin der Grünen im Gemeinderat und Beisitzerin im Grünen-Ortsverband Fuhsetal, gegen Apel: Denn der künftige Ilseder Bürgermeister müsse „verbinden, Menschen mitnehmen, i ntegrierende Eigenschaften , aber auch Visionen, viele Ideen für die Zukunftsgestaltung haben“, beschreibt die Groß Ilsederin. „Im Moment haben wir bei den Grünen niemanden – wir sind noch auf der Kandidatensuche “, gibt die Sozialpädagogin, die im nächsten Jahr für das Landratsamt und damit die Nachfolge von Franz Einhaus antritt, offen zu. Als Wunschkandidaten der Grünen für den Posten des Gemeindeoberhaupts nennt Stefanie Weigand den Ersten Gemeinderat Michael Take (parteilos) im Ilseder Rathaus, der allerdings am 1. Januar seine neue Aufgabe als Kreisrat in der Landkreisverwaltung Cuxhaven antritt. Der Grüne Rolf Bräuer aus Solschen, der bei der vergangenen Bürgermeisterwahl 2015 nur knapp gegen den jetzigen Verwaltungschef Otto-Heinz Fründt (SPD) unterlegen war, „ist im Moment kein Thema als Kandidat“, meint Stefanie Weigand. Ihr zufolge müsse der Bürgermeister-Kandidat der Ökopartei im Übrigen „zu den Werten der Grünen stehen, aber nicht unbedingt Parteimitglied sein“. Dem Modell, dass sich alle Parteien/Gruppierungen im Ilseder Gemeinderat außerhalb der SPD um einen Bürgermeister-Aspiranten versammeln, kann die Grüne viel abgewinnen.

CDU äußert sich zu Initiative gegen Grundschulschließungen

Das gilt auch für Boris Lauenroth , den Chef des CDU-Gemeindeverbands – zumal sich bei den Christdemokraten eine ähnliche Situation darstellt wie bei den Grünen. „Wir sind auf der Suche nach einem Kandidaten“, sagt auch Lauenroth – das Mitglied im Gemeinderat kann derzeit nur sagen, wer abgewunken hat: die CDU-Gemeinderatsmitglieder Dirk Hornemann (Diplomverwaltungswirt in der Peiner Kreisverwaltung) aus Gadenstedt und Hannes Beims (Biologe im Bieneninstitut Celle) aus Münstedt. Zu „100 Prozent“ hätte sich die CDU dem Vorsitzenden zufolge für Take als Bewerber ausgesprochen, nun aber muss Lauenroth feststellen: „Bürgermeister-Kandidaten wachsen nicht auf Bäumen .“ Ob die CDU überhaupt jemanden aufbiete, sei noch völlig offen.

Besagtem Modell, sich mit anderen Parteien/Gruppierungen auf einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten zu verständigen, steht der Adenstedter Lauenroth offen gegenüber; denn: „Das Parteibuch ist nicht entscheidend – entscheidend sind Person und Qualität.“ Ob für ihn auch jemand aus der Elternschaft, die sich gegen die Schließung der Grundschulstandorte Groß Lafferde und Adenstedt ausgesprochen hat, als Bürgermeisterbewerber in Frage komme, dazu sagt Landwirt Lauenroth: „Kein Kommentar.“ Allerdings: Mit dieser Elternschaft sei sich die CDU zu „100 Prozent einig“ in ihrer Ablehnung der Schließung der Grundschulstandorte in Alt-Lahstedt.

Der neue Ilseder Bürgermeister wird gewählt am 12. September 2021 (eventuelle Stichwahl am 26. September) – und zwar für fünf Jahre. Der jetzige Verwaltungschef Otto-Heinz Fründt (SPD) tritt aus Altersgründen/gesundheitlichen Gründen nicht mehr an – er ist seit 2015 im Amt.