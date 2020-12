In der Weihnachtszeit ist er der absolute „Renner“: der Weihnachtsball der Landjugend Solschen und Umgebung in der Gebläsehalle auf dem Hüttengelände mit rund 1800 Teilnehmern. Aufgrund der Corona-Pandemie muss dieses Event allerdings in diesem Jahr ausfallen – das erste Mal seit 54 Jahren.