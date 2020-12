An den Wänden hängen Bilder von der

und der Ilseder Hütte, in Oberg ist er Zuhause: Wenn Michael Take von der Gemeinde Ilsede spricht, spricht er über seine Herzensangelegenheit. Umso mehr ist zu hinterfragen, warum der Erste Gemeinderat das Ilseder Rathaus in Richtung Cuxhaven verlässt.

Dabei lohnt es, sich im Verwaltungsgebäude in Groß Ilsede unter den Mitarbeitern umzuhören: Von einem „fairen Chef“ ist bei Take, der auch Bürgermeister-Vertreter im Rathaus ist, die Rede, von einem „gut gelaunten Menschen“ – und davon, dass der 41-Jährige für das Internet stehe, der „digitalen Generation“ angehöre. Über seinen Amtseintritt im März 2016 – für acht Jahre einstimmig vom Gemeinderat gewählt – sagt Take: Das damals gerade erst fusionierte Ilsede sei eine „interessante Herausforderung“. Und redet über das „papierlose oder zumindest papierarme Büro“ im Rathaus – von diesem „digitalen Denken“ ist die Verwaltung noch entfernt.

„Elf Freunde müsst Ihr sein – es geht nur gemeinsam“

Was der 41-Jährige über die Gemeinde Ilsede sagt, lässt sich als Mahnung verstehen: Die Südkreiskommune habe „irres Entwicklungspotenzial“; sie sei ein „Schatz“, den es aber zu „heben“ gelte – „dabei muss Ilsede neue Wege gehen“. In jedem Fall sei die Gemeinde mehr als „elf Ortschaften“ – daher sei das neue Logo mit der Elf so wichtig, um das Gemeindegefühl zu stärken: „Elf Freunde müsst Ihr sein – es geht nur gemeinsam.“ Hierhin passt der Wunsch des Ersten Gemeinderats (Fachbereichsleiter Zentrale Dienste/Finanzen) nach einem Öffentlichkeitsbeauftragten für die – nach der Stadt Peine – kreisweit zweitgrößten Gemeinde: Diese Person müsse auf Kanälen wie Facebook und Instagram „den Dialog mit der Bevölkerung suchen und Fehler der Verwaltung eingestehen“ – modernes Konfliktmanagement.

Dennoch: So richtig heraus mit der Sprache, warum er Ilsede hinter sich lässt, will Take nicht. Dass er in Cuxhaven, wo er ab dem Neujahrstag Kreisrat der Landkreisverwaltung sein wird, „arbeiten kann, wo andere Urlaub machen“, ist nicht der Hauptgrund. Allerdings verweist er auf ein chinesisches Sprichwort, wonach „verschüttetes Wasser schwer wieder zu sammeln“ sei – also: Nachtreten ist seine Sache nicht.

Michael Take wäre gerne Bürgermeister geworden

Dabei hat sich der Parteilose, der seinen Cappuccino mit Hafermilch trinkt, durchaus mit dem Gedanken getragen, beim Urnengang im September des nächsten Jahres für das Bürgermeisteramt in Ilsede anzutreten: Der Zuspruch im Gemeinderat, aber auch in der Bevölkerung ist Take, der im Pressegespräch leger ohne Schlips erscheint, nicht verborgen geblieben. Geworden ist aus der Kandidatur bekanntlich nichts.

So geht es für Take zur Kreisverwaltung Cuxhaven – deren Landrat Kai-Uwe Bielefeld (parteilos) lobt er: „Mit ihm bin ich auf einer Wellenlänge; von Anfang an bringt er mir seine volle Wertschätzung entgegen.“ Aus Ilsede mit rund 80 Mitarbeitern im Rathaus/Bauhof zur Kreisverwaltung in Cuxhaven mit 1100 Mitarbeitern – das ist zudem ein ganz schöner Karrieresprung. Take, der in Vöhrum aufgewachsen ist, ergänzt: Die Zusammenarbeit der Peiner Kreisverwaltung mit den Gemeinden sei „deutlich verbesserungswürdig“ – in Cuxhaven wechselt er als Kreisrat (verantwortlich für Personal/Organisation, Liegenschaften/Beschaffung, Kämmerei, Ordnungsamt, Stabsstelle Kommunalaufsicht) also die Seite.

Kommentar von Harald Meyer (Redakteur der Braunschweiger Zeitung/Peiner Nachrichten)

Schade drum

Der Weggang von Michael Take – er schmerzt. Und zwar deshalb, weil mit dem Parteilosen nicht nur ein allseits anerkannter Erster Gemeinderat die Südkreiskommune Ilsede verlässt, sondern auch ein geeigneter Bürgermeisterkandidat/Bürgermeister.

Die Gemeinde Ilsede – sie ist auch fast sechs Jahre nach ihrer Fusion gespalten. Wobei es Michael Take mit seiner offenen, aber nicht anbiedernden Art geschafft hat, sich Respekt und Sympathien zu verschaffen: parteiübergreifend sowie in der Bevölkerung in Alt-Lahstedt und in Alt-Ilsede gleichermaßen. Tugenden, die Rainer Apel als SPD-Bürgermeisterkandidaten abgehen – insofern hat die SPD eine Chance verpasst, indem sie bei ihrer Kandidatensuche zu sehr aufs Parteibuch geachtet hat. Und bedauerlicherweise haben es auch die Ratsparteien/Ratsgruppierungen außerhalb der SPD nicht geschafft, Take als ihren gemeinsamen Bewerber zu gewinnen. Verlierer könnte am Ende die Gemeinde Ilsede sein – das schmerzt.

Allerdings: Es gibt noch andere fähige Bürgermeisterkandidaten. Der parteilose Christian Brinsa aus Groß Lafferde, Leiter des Hochbauamts der Stadt Wolfsburg, wäre so ein Bewerber.