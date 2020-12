Ilsede richtet interkulturelles Servicebüro im Rathaus ein

Neue Wege schlägt die Gemeinde Ilsede in der Flüchtlingsarbeit ein: Ist es bislang vor allem um die Unterbringung von Asylsuchenden gegangen, soll nun – auch angesichts rückläufiger Flüchtlingszahlen in der Kommune – verstärkt die Integration/Inklusion dieser Bevölkerungsgruppe im Vordergrund stehen.

Daher richtet die Verwaltung ein interkulturelles Servicebüro im Rathaus in Groß Ilsede ein: Dem hat der Ilseder Sozial- und Feuerschutzausschuss zugestimmt. Diese (niedrigschwellige) Beratung und Vermittlung wird die Verwaltung in deutsch, arabisch, kurdisch, türkisch, französisch und englisch (russisch auf Anfrage) anbieten: Dafür will die Kommune eine muttersprachliche Bürohilfe (arabisch/kurdisch) vorzugsweise aus dem Gemeindegebiet für sechs Stunden pro Woche (zweimal drei Stunden pro Woche) einstellen; die Ilseder Integrationsbeauftragte Zican Yalcin (Muttersprache türkisch) wird in das Team eingebunden und leistet künftig ihre Bürozeit im Groß Ilseder Rathaus als Mitarbeiterin des Servicebüros. Unterstützen soll dieses zunächst auf zwei Jahre befristete Projekt der Landkreis Peine (Referat für Migration und Teilhabe). Die Kosten beziffert die Gemeinde mit etwa 5500 Euro im Jahr: Aufgrund von Landkreismitteln bleibt bei der Südkreiskommune ein Anteil von 1000 Euro jährlich.

Kitas geplant in Münstedt, Groß Ilsede und Gadenstedt

In drei Orten soll die Gemeinde weitere Kindertagesstätten (Kitas) bauen: Das empfiehlt der Ilseder Schul- und Kindertagesstättenausschuss. Im Einzelnen ist geplant: eine Drei-Gruppen-Kita (eine Kindergarten- und zwei Krippengruppen) an der „Alten Schulstraße“ in Münstedt (Kosten: 2,2 Millionen Euro – Geld im Gemeindehaushalt in 2021/2022); eine Drei-Gruppen-Kita (zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe) auf einer gemeindeeigenen Fläche neben der Rathaus-Außenstelle in Gadenstedt (Planungskosten in 2021); eine Drei-Gruppen-Kita (zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe) im Wohnbaugebiet „Groß Ilsede Nord III“ (Planungskosten in 2022). In der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) soll zudem laut Ausschuss die Kita in Oberg bleiben.