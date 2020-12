Elektro-Postauto gerät in Ilsede-Bülten in Brand

Ohne Fremdverschulden hat am Samstag um 12.30 Uhr ein Elektro-Postauto im Hubertusring in Bülten angefangen zu qualmen und ist in Brand geraten. Trotz des Löscheinsatzes der Feuerwehr brannte das Fahrzeug vollständig aus. Die Fahrerin blieb unversehrt. Die Postladung konnte vollständig gesichert werden.

red