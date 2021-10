Die 16-Jährige verletzte sich an Armen und Beinen.

Unfall in Ilsede

Unfall in Ilsede Unfallverursacher lässt 16-Jährige bei Ilsede verletzt zurück

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Mittwoch gegen 12.15 Uhr auf dem Langerhornsweg von Klein nach Groß Ilsede einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei sowie eine Zeugenvernehmung ergaben, dass zu dem Zeitpunkt eine 16-jährige Schülerin mit ihrem Rad auf dem Feldweg zwischen den Ortschaften unterwegs war.

Auto fährt auf Radlerin zu

Nachdem die junge Frau bereits mehrere hundert Meter auf dem Feldweg zurückgelegt hatte, bemerkte sie, dass von vorne aus Richtung Groß Ilsede ein Fahrzeug mit offensichtlich gleich bleibender Geschwindigkeit angefahren kam. Da der Fahrer keinerlei Anstalten machte, seine Geschwindigkeit zu reduzieren, wich die Radfahrerin auf den mit Schottersteinen befüllten Seitenstreifen aus und kam dort zu Fall. Dabei zog sich die Jugendliche leichte Verletzungen an Armen und Beinen zu. Der Fahrer flüchtete. Das Fahrrad wurde beschädigt.

Beschreibungen von Fahrzeug, Fahrer und Beifahrer

Das Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden: älterer weißer Kleintransporter mit einer Ladefläche. An der Fahrerseite konnte man eine grüne Schrift mit der Buchstabenfolge ECO erkennen. Am Dach waren zwei orangefarbene Leuchten an einem grünen Gestänge montiert. Der Fahrer ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Der Beifahrer ist etwa Anfang 20 Jahre. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05172) 370750.

red

