Vorsicht Blitz-Gewitter

Nicht nur der Landkreis lässt es derzeit blitzen, sondern verstärkt auch die Polizei. Gut so.

Raser aufgepasst: Zurzeit müssen sie im Landkreis auf der Hut sein – nicht nur der Kreis lässt es blitzen, sondern verstärkt auch die Polizei. Gut so. Und trotzdem habe ich meine Zweifel, wenn ich sehe, an welchen Stellen teilweise geblitzt wird: an Ortsausfahrten, auf freier Strecke (keine Unfallhäufigkeit). Das Argument, ein Raser dürfe sich nirgendwo sicher fühlen, kann mich nicht überzeugen. Denn eigentlich heißt es ja wohl: Blitzen für mehr Verkehrssicherheit – und da gebe es bessere Blitzerstandorte.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an