Vielleicht besser nur noch die kleinen, feinen Festivals

Ich bin zu zu alt für fünf Tage Rockfestival („Open Flair" in Eschwege). Das sind Fakten, Fakten, Fakten! Man kann es noch so diszipliniert angehen lassen im Alter – mit Hotel, weniger Bier, weniger Bands, bessere Ernährung – es hilft nicht weiter. So schmerzen die Füße. Das Weglassen von Qualitätsschlaf fordert seinen Preis. Nachhaltig ist nur das Dröhnen im Ohr von den infernalisch lauten Boxen. Dabei setzen sich Müllvermeidung,...