Der lange Atem und die lange Bank

Den Kommunalpolitikerinnen und -politiker in Stadt und Kreis im Peiner Land darf getrost unterstellt werden, sich redlich und ehrenwert, noch dazu ehrenamtlich, ums Wohl und Wehe ihrer/unserer Heimat zu mühen. Umso respektabler ist dieses Engagement in Zeiten, in denen sich immer weniger Freiwillige finden, ihre Lebenszeit der Allgemeinheit zu opfern. Dank ist selten der Lohn, denn allen ist es nie recht zu machen. Dann ist noch die...