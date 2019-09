Falschparken am Freitag

Einfach nur dumm gelaufen: Denn das Falschparken ist am Freitag – am Freitag, den 13. – passiert.

Frage nicht, was dein Land für dich tun kann; frage, was du für dein Land tun kannst: Das sind Sätze, die mir sehr gut gefallen. Und die ich gerne beherzige – so auch neulich in Peine.

Da haben mich doch glatt die städtischen Ordnungshüter beim Falschparken erwischt. Und weil das eine ganz aufgeweckte Truppe ist, bin ich ihnen nur kurze Zeit später noch mal ins Netz gegangen – wieder falsch geparkt. Also gleich zwei Tickets, gleich zwei Spendenzahlungen in die Stadtkasse – gleich zwei Mal habe ich also etwas für mein Land getan. Oder es ist einfach nur dumm gelaufen: Denn das Falschparken ist am Freitag – Freitag, den 13. – passiert.

