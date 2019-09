Dauerbrenner bei den Demos

Den Klimawandel zu leugnen, ist schon ein schlimmer Fehler! Viele, die dazu geführt haben, wurden in der Vergangenheit gemacht. Gut, dass die jungen Menschen von heute uns mit der Nase, noch sanft, darauf stoßen und das Recht auf ihre Zukunft einfordern! Etwas erstaunt war ich aber, als am Freitag während der Fridays-for-Future-Demo in Peine der Slogan „Hoch die Internationale Solidarität!“ gerufen wurde. Dabei denke ich an „die 68er“,...