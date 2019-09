Was für ein Tag! Der Unfall auf der A2 hat gestern so einige Pläne durcheinander gebracht. Wer im Stau stand, für den hieß es: Warten, warten, warten. Und auch alle, die rund um Wendeburg und Peine unterwegs waren, brauchten eine Menge Geduld: überall verstopfte Straßen, nur langsames Vorankommen, Stop and Go über Land. In der Grundschule Wendeburg warteten die Kinder vergebens auf eine Tierärztin, die mit ihnen eine Lehrstunde über...