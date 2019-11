Zugegeben – ich bin spät dran. Von O bis O sind Winterreifen angesagt, also von Oktober bis Ostern. Ich habe aber immer noch meine Sommerreifen, bislang hat es auch noch keine Probleme gegeben – schließlich werden die Winter immer milder. Nun aber ergreift mich die Torschlusspanik: Endlich sollen die Winterreifen darauf, ehe es dann doch zu spät ist. Allerdings: Die KFZ-Firmen in Peine und Umgehung, bei denen ich nachgefragt habe wegen des Reifenwechsels, sind die nächsten Tage und Wochen ausgebucht. Warten oder die Reifen selber wechseln – was siegt: Bequemlichkeit oder Angst? Ich bin selbst gespannt.

