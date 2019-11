Es geht schnell in Deutschland

Sie buddeln und buddeln und buddeln – nicht nur in der Gemeinde Vechelde, sondern auch in anderen Ortschaften im Landkreis Peine. Gemeint ist die Baufirma, die derzeit vielerorts Glasfaserleitungen für superschnelles Internet in den Boden bringt. In Sierße sollen diese Arbeiten bereits im nächsten Jahr bis Ende Mai abgeschlossen sein: So hat es das Telekommunikationsunternehmen angekündigt. Donnerwetter, das ist aber eine ganz schnelle Truppe – nicht schlecht. Und aus dem Vechelder Rathaus ist zu hören: Die sind wirklich fix, die schaffen das. Es geht also auch schnell in Deutschland.

