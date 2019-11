Parkende Autos als Beruhigung

Parkende Autos können eine so beruhigende Wirkung haben: In Oberg hat der Landkreis Peine die Ortsdurchfahrt umgebaut und damit auch verschmälert – das soll das Tempo drosseln. Dieses Ziel hat der Kreis erreicht – allerdings in erster Linie dadurch, dass er das Parken von Autos an bestimmten Stellen dieser doch recht üppig befahrenen Straße erlaubt. Nun gleicht das Durchfahren von Oberg einem Slalomlauf: vorbeifahren an einem abgestellten Wagen in der Hoffnung, dann wieder eine Lücke zu finden zum Einscheren, um den entgegenkommenden Verkehr vorbeizulassen. Selbst Tempo 30 ist so mancherorts auf der Ortsdurchfahrt nicht möglich, von Tempo 50 ganz zu schweigen. Zurzeit baut der Bund die Ortsdurchfahrt in Sierße um, demnächst ist die Ortsdurchfahrt Bettmar dran: Ich bin gespannt, welches Tempo dort möglich ist. Wollen nur hoffen, dass die Radfahrer unter einer solchen „Verkehrsberuhigung“ nicht zu leiden haben.

