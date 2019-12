Die Helfer im Hintergrund

Sie schrauben im Regen, in der Kälte und in der Dunkelheit die Weihnachtssterne an die Straßenlampen, bauen Buden und Stände für die Weihnachtsmärkte auf – und, genau so wichtig, nach der Veranstaltung wieder ab und wirken still und leise und vor allem fleißig im Hintergrund: In der Adventszeit wird in vielen Ortschaften im Landkreis besonders viel ehrenamtliche Arbeit geleistet. An dieser Stelle einfach mal pauschal ein Dankeschön für ihren Einsatz. Denn ohne solche Helfer würde es viele Veranstaltungen nicht geben. Selbst kleinere Veranstaltungen zu wuppen, ist oft ein großer Organisationsaufwand.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an