Nachbarn unter Kontrolle

Die soziale Kontrolle scheint in Gemeinden wie Vechelde oder Ilsede eben doch stärker ausgeprägt zu sein als in Städten.

Ja, ich liebe das Leben auf dem Lande. Warum? Das lässt sich anhand einiger Beispiele gut beschreiben: Mein Nachbar – ein Freund der Silvesterknallerei – hat seinen Böller-Müll später von der Straße geräumt, ohne dass er dazu aufgefordert werden musste. Und als der Wind gelbe Wertstoffsäcke weggeweht hat, hat ein anderer Nachbar eben diese – seine – Säcke wieder eingesammelt. Soziale Kontrolle nennt man das wohl, die in Gemeinden wie Vechelde oder Ilsede eben doch stärker ausgeprägt zu sein scheint als in Großstädten und offenbar selbst in Kleinstädten wie Peine.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an