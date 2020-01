Gerüchte und Gerüche

Erst hieß es, dass „Gülle“ in die Kellerräume des Rathauses in Edemissen gelaufen sein soll.

Bei der Ansage „das stinkt zum Himmel“ gehen bei Journalisten alle Warnlampen an. Gibt es die Hammergeschichte? Einen Skandal? Mächtigen Lesestoff? Es wäre unangemessen publizistisch gierig zu sagen, dass ich enttäuscht war, als ich hörte, dass es im Rathaus Edemissen nur etwas „riecht“, wie der Gemeinde-Bürgermeister mitteilte, nachdem dort, wie es zuerst hieß, „Gülle“ in die Kellerräume gelaufen sein sollte (dritte Lokalseite). Auch Journalisten sollten nicht nur an ihre Story, sondern auch an die Menschen denken, die sie betrifft. Sonst hat der Geruch faden Beigeschmack.

