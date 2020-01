Zapfhahn weicht Sofa

Das Kneipensterben im Landkreis Peine scheint unaufhaltsam zu sein. Doch was soll eigentlich mit den Gaststätten passieren, wenn sie geschlossen werden? Sollen sie zu Ruinen werden? Bei meiner „Kneipentour“ durch die Gemeinde Vechelde bin ich auch beim „Grünen Jäger“ gelandet – keine Angst, der hatte geschlossen. Als ich aber für die Zeitung ein paar Bilder von dieser (einstigen) Kultkneipe „schießen“ will, werde ich unvermutet angesprochen – von einem der Bauarbeiter, die dort Glasfaser-Internet verlegen. „Ist das Haus zu verkaufen?“, fragt er mich. „Meines Wissens nicht“, antworte ich überrascht. „Schade“, sagt der Arbeiter, dieses Haus sei „schön groß“. Offenbar will er die frühere Kneipe zum Wohnhaus umbauen – für seine große Familie. Die Theke mit Zapfhahn weicht dem Sofa – so ist das heute.

