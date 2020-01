Diese Woche Was am Ende übrig bleibt...

Das mag ein kleiner Trost sein: Die Stadt Peine steht mit ihrem Millionen-Defizit im Kreis der unterfinanzierten und überschuldeten Kommunen nicht alleine da. Ein schwacher Trost, denn die Stadt Peine steckt mitten drin im Dilemma. Drastische Sparmaßnahmen stehen ins Haus, jeder Bürger wird das im eigenen Geldbeutel zu spüren bekommen, wird das in der Stadt sehen.

Ein Arbeitskreis im Rathaus hat 41 Vorschläge für einen Sparplan gesammelt. Der Katalog reicht von einer Erhöhung der Gebühren für Verwaltungsarbeit über den Verkauf städtischer Immobilien bis hin zur Übertragung der Zuständigkeit für den Hauptschulzweig der Burgschule an den Landkreis und der Forderung nach mehr Landkreis-Geld für die Kindertagesstätten. Gerade den Kostenpunkt „frühkindliche Bildung“ macht die „regierende“ SPD als den Ausgabenposten aus, „der uns am meisten Kummer macht und machen wird“. Die „Opposition“ hält dagegen. Die CDU warnt vor einem Ausverkauf: Würde die Stadt tatsächlich die Burgschule und die Kita-Betreuung aus der Hand geben, würde sie damit auch Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft aufgeben.

Sicher, mit dem Verzicht auf ein paar Blumenkübel kommt man nicht allzu weit. Den Hebel der Grundsteuern wird die Politik auch nicht gern anfassen wollen – auch deshalb, weil nächstes Jahr Kommunalwahlen anstehen. „Peanuts“, wie sie die SPD zitierte, füllen die Stadtkasse nicht auf. Doch wenn das Haushaltsloch mit „Tafelsilber“ gestopft wird, wird die Problematik zwar kurzfristig gelindert, aber nicht langfristig gelöst.

Der Fehler steckt im System: So beschließen Bund und Land (unbestritten gute) Aufgaben, die Finanzierung aber sollen größtenteils die Kommunen bewerkstelligen: Kindertagesstätten bauen und betreiben zum Beispiel, Straßen in Schuss halten. Doch weil die Kommunen chronisch unterfinanziert werden, können sie die Aufgaben kaum noch bis gar nicht bewältigen. Vielmehr stauen sich die bei der kommunalen Infrastruktur nötigen Investitionen schon seit Jahrzehnten. Man darf gespannt sein, was in Peine – wie auch anderen gebeutelten Kommunen – am Ende übrig bleibt. Denn auch langfristig sind die Aussichten nicht rosig.

Schon Ende März hingegen sollen wir erfahren, wie es mit dem Peiner Klinikum weitergeht. Dann will die AKH-Gruppe Celle über einen Verkauf – oder auch den Verbleib des Hauses in dem Klinikverbund mit Celle – entscheiden. In dem mehrstufigen Verkaufsverfahren gibt nun die Bietergemeinschaft der Partner Landkreis Peine und Städtisches Klinikum Braunschweig ein konkretisiertes Angebot ab. Im nächsten Schritt wäre dann ein „finalisiertes Angebot“ vorzulegen. Dabei ist es für Braunschweig schon heute eine entscheidende Voraussetzung, dass ein „gesellschaftsrechtliches Engagement nur bei einem vertretbaren finanziellen Risiko denkbar ist“. Ausgang offen, Peine kann im Moment nicht mehr tun als – hoffen.