Bei Grün laufen (lassen)

Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland muss seine Ampeln abbauen, auf denen der Umriss des berühmten Mainzelmännchens Fußgängern anzeigte, ob sie gehen dürfen oder stehen müssen. Schade, das passte doch eigentlich! Aber die Verkehrsbehörden mögen es nicht, wenn Verkehrshinweise nicht einheitlich sind. Ein bisschen kann man es ja verstehen. Dem Wildwuchs wäre Tür, Tor und Ampel geöffnet. In der hiesigen Region gab es das illegal auch schon. In der zwischen Fans von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 geteilten Zone klebten bereits die „Prozentzeichen“, auf den Grünlichtern von Ampeln, die das Hannoveraner Vereinslogo darstellen sollten. Darüber kann man streiten, aber ein direkter Bezug zu Touristenattraktionen bietet sich doch eigentlich an. Ich denke da an das „Manneken Pis“ in Brüssel. Stellen Sie sich das vor: die bekannte Pinkelposition der Brunnenfigur für Grün, und eine neue, stark verklemmte Version, mit zusammengepressten Beinen, für Rot. Da wüssten alle, wann sie laufen lassen können, also laufen dürfen – über die Straße!

