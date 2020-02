Es wird närrisch

In Bortfeld feiern die Kinder am Sonntag Fastnacht, in Stederdorf steigt bereits am heutigen Samstag die Bürgerfastnacht: Es wird in den kommenden Wochen bunt und närrisch im Peiner Land. Blick auf den Kalender: Am 20. Februar ist Weiberfastnacht. Das ist bekanntlich der Tag, an dem die Herren auf ihre Krawatten aufpassen sollten. Sonst sind sie abgeschnitten. Am 24. Februar ist Rosenmontag. Na, und vorher noch ein ganz wichtiger Termin: der Schoduvel, der große Umzug in Braunschweig, am Sonntag, 23. Februar. Und am Aschermittwoch, 26. Februar, ist schon wieder alles vorbei...

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an