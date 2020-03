Händeschütteln ist in Coronaviruszeiten out – haben Sie es schon verinnerlicht?

So manche Hand – obligatorisch zum herzlichen Gruß ausgestreckt – wird angesichts des Coronavirus in diesen Tagen schnell wieder zurückgezogen – so auch bei der Vernissage am Donnerstag in Wendeburg. Stattdessen ein freundliches Nicken, ein leichte Verbeugung, mit aneinander gelegten Handfläche oder nur so – das ist die neue Etikette. Haben Sie sie schon drauf?

