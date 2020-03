Die Katze und das Homeoffice

Homeoffice? Der Mensch zu Hause? Super Sache! Katzenbesitzer wissen, was dann passiert: Die Tiger verlassen ihre sonst üblichen Schlafplätze und leisten uns Gesellschaft – und so hat auch Mathilda im Stenftenagel´schen Homeoffice an dieser Ausgabe irgendwie mitgewirkt. Ganz nach den Worten der Dichterin Pam Brown: „Ein Hund sitzt neben Dir, während Du arbeitest. Eine Katze sitzt auf Deiner Arbeit.“ Oder wie es Pablo Picasso gesagt hat: Katzen sind die rücksichtsvollsten und aufmerksamsten Gesellschafter, die man sich wünschen kann.

