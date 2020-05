Hurra, hurra, wieder Schule

Heute singen die Schüler: Hurra, hurra, ich darf wieder in die Schule. So ändern sich die Zeiten

Hurra, hurra, die Schule brennt – das hat die Gruppe Extrabreit 1982 hinausgeschrien, und wir haben als Schüler kräftig mitgesungen. Heute hingegen singen die Schüler: Hurra, hurra, ich darf wieder in die Schule. So ändern sich die Zeiten. Home-Schooling in Corona-Zeiten ist vielleicht doch nicht so cool – für die Kinder nicht, aber auch nicht für die Eltern. Vielleicht würdigen sie nun wieder die Lehrerinnen und Lehrer sowie ihre Arbeit ein bisschen mehr – das wäre doch etwas Positives. Und vielleicht verschwindet dieser irre Satz eines Ex-Bundeskanzlers damit endgültig in der Mottenkiste – das würde mich als Sohn eines Lehrerehepaars freuen.

