Der Hilferuf der Kultur

Keine Veranstaltungen, keine Einnahmen, aber fortwährende Kosten: Alarmstufe rot – nicht nur bei der „großen“ Kultur, sondern auch bei den kleineren Veranstaltern wie der Meerdorfer Kleinkunstbühne teatr dach. Und so war sie in der Nacht zu Dienstag am flammenden Appell und Hilferuf an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft beteiligt. Die Veranstalter fordern den Dialog mit der Politik, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden. Aber auch jeder von uns kann helfen: Wer Karten für eine kulturelle Veranstaltung gekauft hat, sei es im Kreis Peine oder darüber hinaus – lassen Sie sich das Geld nicht zurückzahlen. Zurzeit hilft jeder Cent!

