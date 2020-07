Der Schauer bringt es ans Licht

Mein Mitbewohner ist in Sachen Camping perfekt ausgestattet – auch wenn er es selten bis nie macht. Der Keller, das Auto und diverse Schränke sind voll mit allerlei Dosen und Sprays, beispielsweise um Kleidung oder Schuhe richtig gut zu imprägnieren. Offensichtlich hat er das neulich mit seinem Tretwerk auf dem Balkon gemacht. Und der heftige Schauer am Mittwoch brachte es nun an den Tag: Der Platz, wo die Schuhe standen, die wohl hartnäckigst eingesprüht wurden, ist deutlich sichtbar. Nun habe ich ein paar Umrisse von Fußabdrücken als coole Deko auf den Holzbohlen des Balkonbodens. Mal was anderes...!

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an arne.grohmann@bzv.de