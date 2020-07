Auch ohne Reise ins Ausland zuhause dabei

Das Jugendzentrum der Gemeinde Lengede, der „Bahnhof“ in Broistedt, hat in diesem Jahr auch während der Sommerferien geöffnet. Das sonst übliche Ferienprogramm zu gestalten, ist schwierig, denn es ist nicht klar, welche Gruppengrößen in ein paar Wochen erlaubt sein werden (siehe dritte Lokalseite). Dennoch hängen sich die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Betreuer rein, um etwas auf die Beine zu stellen. Für die wegen Corona abgesagten Fahrten und Reisen hatten sie privat Urlaub genommen. Respekt, dass sie nun in den Ferien daheim arbeiten für die Kinder und Jugendlichen!

