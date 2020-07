Die Ehrenamtlichen der DLRG machen keinen leichten Job – es gibt so viele unvernünftige Badegäste.

Guten Morgen Ehrenamt am See

Es mag ja nett sein, ein Gläschen am See zu trinken – im Fall des 30-Jährigen waren es aber wohl deutlich zu viele Gläschen. Wie gut, dass DLRG-Retter vor Ort waren, die eingreifen konnten.

Nur – immer können auch sie nicht da sein. Nicht vergessen: Sie arbeiten ehrenamtlich. Bleiben die Appelle an die Eigenverantwortlichkeit der Badegäste. Aber werden sie gehört?

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an bettina.stenftenagel@bzv.de