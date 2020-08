Die Falsche an der Strippe

Arbeit im homeoffice. Der Chef ruft an, er will etwas besprechen. Aber nicht die erwartete Kollegin, sondern ihre „Sekretärin“ geht ran – und ein herrliches Wirrwarr nimmt seinen Lauf. Ob sie was ausrichten soll, fragt die Sekretärin. Nein, er meldet sich nochmal, sagt der Chef und klingt reichlich irritiert. Die Stimme klingt doch so vertraut, aber warum erkennt seine Kollegin ihn nicht? Des Rätsels Lösung ist einfach: Die „Sekretärin“ am Telefon ist die Mama, und die Stimmen von Mutter und Tochter sind am Telefon kaum voneinander zu unterscheiden… Ging schon vielen Leuten so!

