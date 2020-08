Geldschein als Hingucker

Beim Einkaufen erlebt man Überraschungen: In einem Ilseder Supermarkt beobachte ich, wie jemand mit einem 200-Euro-Schein bezahlt. 200-Euro-Schein? Ich wüsste gar nicht, wie er aussieht. An der Marktkasse höre ich, diese großen Scheine gebe es nicht am Geldautomaten, man müsse sie bei der Bank bestellen. Nebenbei: Der 200-Euro-Mensch hat nur für sich bezahlt – er hätte ruhig mal eine Runde ausgeben können?

