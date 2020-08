Die letzten Ferientage brechen an – es ist also noch Zeit für ein paar Ausflüge. Wie wäre es mit einer kleinen Spurensuche? Zum Beispiel auf dem Öl- und Salzpfad, einem Erlebnispfad der Gemeinde Edemissen, der von Oelheim über Klein Oedesse und Oedesse führt. Die Bergbaugeschichte kann dort erkundet werden. Kurzfassung: Im Auftrag des Königreichs Hannover suchte Dr. Georg Christian Konrad Hunäus Braunkohle und fand Erdöl. Das war im Frühjahr 1859 bei Celle. Vom 9. Mai 1862 an wurde in Oelheim gebohrt, Öl gefunden – und Oelheim wurde berühmt, Bohrtürme wuchsen wie die Pilze aus dem Boden – man nannte Oelheim auch Neu Pensylvanien. Die Geschichte ist auf Schautafeln erklärt – und einen Bohrturm gibt es auch noch, aber nur einen nachgebauten.

