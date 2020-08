Schluss mit der Verschwendung

Bitter genug: Oft ist es wohl Armut, die Menschen auch bei uns in Peine zu Abfalleimern treibt, um Pfandflaschen und Dosen herauszufischen. Diese Wertstoff-Rettung aber bringt zweifachen Gewinn: das Pfandgeld und einen Beitrag zur Ressourcenschonung. Die Endlichkeit der Ressourcen hat uns am Samstag der „Erdüberlastungstag“ vor Augen geführt. Nach Berechnungen der Umweltorganisation „Global Footprint Network“ waren am 22. August bereits die gesamten natürlichen Ressourcen verbraucht, die unser Planet in einem Jahres erzeugen und regenerieren kann. Um ihren Ressourcenbedarf zu decken, bräuchte die Weltbevölkerung aktuell 1,6 Erden, gemessen am deutschen Verbrauch sogar drei. Hierzulande war der Überlastungstag schon am 3. Mai! Soweit die schlechte Nachricht – die gute: Ein jeder kann seinen persönlichen Beitrag gegen die Ressourcenverschwendung leisten.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh? =cs 0?Qfjofs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?uipnbt/tufdifsuAc{w/ef=0tqbo? =0fn?