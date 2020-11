Geburtstag ohne Gäste

In der Corona-Pandemie Geburtstag zu haben, womöglich auch noch einen runden, ohne ihn mit Freunden feiern zu können – das ist schon bitter. Aber was nützt es. Sie wissen ja: Die aktuelle Corona-Regel. Bei privaten Zusammenkünften in den eigenen vier Wänden, im Garten oder im Hof dürfen zurzeit nur noch bis zu zehn Personen zusammenkommen, und die dürfen aus nicht mehr als zwei Hausständen kommen. Nix mit Party. Was tun Freunde? Digitale Glückwünsche schicken, telefonieren, ein Blümchen vor die Tür stellen: Hauptsache, die Grundbotschaft „Ich denk an Dich“ kommt an. Und eine Party kann ja nachgeholt werden. Im nächsten Jahr. Nach Corona, so das im nächsten Jahr ist. Apropos, haben Sie schon einen Kalender für 2021? Bei all den privaten Feiern und öffentlichen Jubiläen und Festen, die dann nachgefeiert werden sollen, wird es zeitlich ganz schön eng. Folgt dem Verzichtjahr ein Partyjahr?

