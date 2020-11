Drum prüfe deine Bindung

Ole Siegel von der Kaufmannsgilde hat Recht, wenn er im Tenor sagt, dass man nicht über das angeblich nicht vorhandene Angebot der Geschäfte in der Peiner Innenstadt herziehen kann, wenn man seit Jahren diese nicht betreten hat! Als es noch keine späten Öffnungszeiten gab, war es einem Journalisten quasi unmöglich, an einem normalen Arbeitstag, mit bei uns früher üblichem späten Beginn und daher spätem Feierabend, in der Innenstadt etwas käuflich zu erwerben. Samstags war es mir meistens zu voll. So brauchte ich den einen oder anderen freien Tag, um nach Jahren meine Stadt und meine (neuen) Läden wieder zu entdecken.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an arne.grohmann@bzv.de